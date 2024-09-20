İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü’nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, kemik saplı ve ucu çakmak taşından yapılmış 7.800 yıllık bir orak keşfedildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, bu buluntunun 20 yılı aşkın süredir süren kazılarında ilk kez ortaya çıktığını belirtti.

Nadir Bir Keşif

Prof. Dr. Çevik, orak için "Olasılıkla, sığırın kürek kemiğinden yapılmış. Şekillendirilerek çakmak taşları yerleştirilmiş. 17 santim uzunluğunda olan bu alet, tahılları hasat etmek için kullanılıyordu" dedi. Orak, günümüzden 7.800 yıl öncesine tarihlenen bir evin tabanı üzerinde bulundu.

Ulucak Höyüğü’nün Önemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlerin desteğiyle devam eden kazı çalışmaları, İzmir’in en eski yerleşimlerinden biri olan Ulucak Höyüğü'nde sürüyor. Prof. Dr. Çevik, "Ulucak, İzmir’in ve Batı Anadolu’nun en erken köy yerleşimlerinden biri olup, 8.850 yıl öncesine tarihleniyor. Kesintisiz olarak 1.100 yıl boyunca iskân edilmiş" şeklinde açıklamada bulundu. Bu buluntu, Batı Anadolu’nun Neolitikleşme sürecinin anlaşılması açısından büyük önem taşıyor.

Kazılar Devam Ediyor

Kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Prof. Dr. Çevik, bu yılki çalışmalarda önemli buluntular elde ettiklerini vurguladı. “Bitkilerin oraklarla kesildiğini biliyorduk, fakat böyle bir aletin bulunması, Neolitik dönemin tarım uygulamalarını anlamak açısından kritik bir keşif" diye ekledi.