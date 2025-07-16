Ulusal Süt Konseyi (USK), Yönetim Kurulu toplantısında çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını güncelledi. Toplantı sonucunda, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, üreticinin eline litre başına net 18,35 lira geçecek fiyat belirlendi.

Konsey, çiğ süt fiyatının yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip süt için geçerli olduğunu duyurdu. Fiyat, çiğ süt desteği hariç hesaplandı.

USK açıklamasında, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği belirtildi. Ayrıca, baz alınan yağ ve protein oranlarında her bir dizyem (0,1’lik değişim) için litre başına artı veya eksi 27 kuruş fark uygulanacağı aktarıldı.

Konsey, 2025 yılı Eylül döneminde tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendireceğini açıkladı. Böylece piyasa koşullarına göre fiyat güncellemesi yapılacak.