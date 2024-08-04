Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın, KOM, İstihbarat Şube Müdürlükleri, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, M.G. (54) adlı şahsın arazisinde toplam 2 bin 185 kök kenevir bitkisi ile 14 kilo 600 gram kubar esrar bulundu.

Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli M.G. hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yürütülen soruşturmada, ilgili yasal işlemler devam ediyor.