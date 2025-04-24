11. Uluslararası Urla Enginar Festivali başlıyor. Bu yıl da festivalde gastronomi atölyeleri, söyleşiler, konserler ve belgesel gösterimlerinin yanı sıra Urla’nın zengin kültürel mirası ve enginar üretimi ön planda olacak

Urla’da geleneksel hale gelen ve her yıl sabırsızlıkla beklenen Uluslararası Enginar Festivali, bu yıl “Bir Enginar, Bin Lezzet” temasıyla 11. kez bizleri bir araya getiriyor. 25-26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Urla Enginar Festivali, üç gün boyunca yerli ve yabancı şefleri, üreticileri, akademisyenleri ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Urla’nın geleneksel tarım mirasının simgesi haline gelen enginar, festival boyunca sadece lezzetle değil, aynı zamanda kültür, sanat ve sürdürülebilir yaşam temalarıyla da öne çıkacak. Festival, 25 Nisan Cuma sabahı kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başlayacak, üç gün boyunca atölyeler, söyleşiler, belgesel gösterimleri, konserler ve mutfak şovlarıyla dolu dolu sürecek.

Dünya şefleri Urla'da buluşacak

Bu yıl festivalin en heyecan verici bölümlerinden biri: "Urla Lezzet Serüveni Mutfak Atölyeleri". Hollanda’dan Fransa’ya, Gürcistan’dan İtalya’ya uzanan bir şefler buluşması olacak bu alanda. Michael Van Der Kroft, Alan Geaam, Tamar Gachechiladze, Paolo Griffa gibi yıldız isimler, enginarla yaratıcılıklarını konuşturacaklar. Urla'nın geleneksel üretimi, kadın emeği, doğayla uyumlu yaşam tarzı bu festivalin ruhunu oluşturuyor. Mutfak atölyelerinin yanı sıra bu yıl; “Urla Sakız Enginarı ve Coğrafi İşaret”, “Ege Otları ve Halk Kültürü”, “Gastrofarm Urla: Tarım, Turizm ve Gastronomi” gibi konularda söyleşiler, sunumlar ve belgesellerle dolu dolu bir program ziyaretçileri bekliyor. Ayrıca Urla Kent Tarihi ve Arşivi ile ortak yürütülen etkinliklerde, sürdürülebilir mutfaklar, sağlıklı yaşam, genç şeflerle mutfak sanatı ve edebiyat gibi çok katmanlı konular ele alınacak.

Konserler, sergiler, tadımlar

Her akşam Cumhuriyet Meydanı’nda konserler, festival boyunca Malgaca Pazarı çevresinde stantlar, üretici buluşmaları, çocuk etkinlikleri, yürüyüşler, enginar hasadı, kültür gezileri ve çok daha fazlası olacak. Her akşam ana sahnede gerçekleşecek konserlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Grup Papara ve Özlem Menokan gibi isimler sahne alacak. Atölyelerin yanı sıra belgesel gösterimleri ve kültürel etkinliklerle festivalin coşkusu doyasıya yaşanacak.