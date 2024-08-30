Uluslararası uzmanlar, Türkiye'nin bölgesel liderliğine dikkat çekiyor. Amerikalı akademisyen Adam McConnel, Gazze'de ateşkes sağlama konusunda en uygun ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. McConnel, ABD'nin İsrail'e verdiği tam destek nedeniyle Gazze'de ara bulucu olamayacağını ve Biden yönetiminin ateşkes yanlısı açıklamalarının samimi bulunmadığını ifade etti.

Washington'un askeri, siyasi ve diplomatik tavrı nedeniyle ateşkes için etkili bir ara bulucu olamayacağı biliniyor. Bu bağlamda, bölge barışının sağlanmasında dikkatler Türkiye'ye çevrilmiş durumda.

McConnel, “Amerikalı yetkililer siyasi olarak İsrail'i dizginlemeyi göze alamaz” dedi. ABD’nin bu süreçte ara bulucu olmasını gülünç bulduğunu belirten McConnel, Türkiye’nin tek gerçek ara bulucu olduğunu vurguladı. Ayrıca, tüm uluslararası aktörlerin Türkiye’nin arabuluculuk yeteneklerini kabul ettiğini söyledi.