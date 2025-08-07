Ümit Aktan’ın cenaze programı netleşti

Spor spikerliğiyle tanınan ve Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Ümit Aktan’ın cenaze töreni ile ilgili detaylar belli oldu. Uzun yıllar ekranlarda yer alan ve mesleğine katkılarıyla hatırlanan Ümit Aktan, 8 Ağustos 2025 Cuma günü Bodrum’da toprağa verilecek.

Cenaze Kerem Aydınlar Camii’nde kılınacak

Ümit Aktan’ın cenazesi, 8 Ağustos Cuma günü öğle namazına müteakip Bodrum Kerem Aydınlar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Ortakent Mezarlığı’nda defnedilecek. Sevenleri, ailesi ve yakın dostları törene katılarak Ümit Aktan’a son görevlerini yerine getirecek.

Camia yasa boğuldu

Ümit Aktan’ın vefatı, yalnızca spor medyası için değil, aynı zamanda geniş bir izleyici kitlesi için de büyük bir üzüntü yarattı. Uzun yıllar boyunca pek çok önemli spor karşılaşmasını seslendiren Aktan, kendine özgü anlatımı ve sunum tarzıyla hafızalarda yer edindi.

Başsağlığı mesajları paylaşıldı

Aktan’ın vefat haberinin ardından pek çok kurum, kuruluş ve meslektaşı sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı. Spor medyasının önemli isimlerinden biri olan Ümit Aktan’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dilendi.