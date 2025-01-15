Türk televizyonlarının sevilen yüzü Ümit Erdim, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu. Oyunculuğa dair önemli açıklamalarda bulunan Erdim, mesleği bırakmadığını, sadece bir dönem motor sporlarına yönelerek farklı gelir kaynakları aradığını ifade etti. “Bana teklif gelmediği için oyunculuğu bıraktığım düşünüldü, oysa teklif gelse oynardım. Oyunculuğu seviyorum, bırakmadım,” dedi.

"Kırmızı çizgim: Terörist rolü"

Erdim, programda asla kabul etmeyeceği rolü de net bir şekilde açıkladı: “Terörist rolünü oynamam. Bütçe ne kadar büyük olursa olsun bu benim kırmızı çizgim. Kötü adam, hırsız, hatta katil oynayabilirim ama milliyetçi biri olarak böyle bir dijital miras bırakmam.”

"Kızım hayatımı değiştirdi"

Biten evliliğinden iki kızı olan Ümit Erdim, çocuklarının hayatındaki önemine değindi. “Kızım doğduktan sonra hayatımı sorguladım. 142 kiloya ulaşmıştım. Kızımın babası olarak böyle bir görünümle onu temsil etmek istemedim. Karar verip bir hafta içinde ameliyat oldum. Şimdi eskisi gibi sağlıksız alışkanlıklarım yok,” diyerek, babalığın hayatında nasıl bir dönüm noktası olduğunu anlattı.