Özat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün sandıkta beyazı seçmek, karanlığa değil aydınlığa, belirsizliğe değil umuda oy vermektir. Umuda oy ver Fenerbahçeli!” ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, seçim sürecinde camiada dikkat çekici bir çıkış olarak değerlendirildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor. Kongrede 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken, Ülker Stadyumu’nda kurulan 50 sandıkta üyeler saat 17.00’ye kadar oylarını kullanabilecek.

Kulüp tarihinin en yoğun katılımlı seçimlerinden biri olması beklenen genel kurulda, üyelerin tercihi Fenerbahçe’nin önümüzdeki dönemdeki yönetimini belirleyecek.