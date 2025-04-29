Ümit Özdağ Ilk Kez Hâkim Karşısında Sloganlar Ve Arbede Dikkat Çekti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında bugün ilk kez İstanbul Adliyesi’nde hâkim karşısına çıktı. Özdağ, aynı zamanda “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla da 98 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

İlk duruşma Çağlayan'da başladı

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmada, Ümit Özdağ’a “cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması yöneltildi. Tutukluluk kararı ise ayrı bir dosyada, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu kapsamında verildi. Bu davadaki asıl duruşmanın 11 Haziran'da yapılması planlanıyor.

Adliye önünde yoğun güvenlik

Duruşma öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri, duruşma salonunun bulunduğu bölgeye barikat kurarken, çok sayıda Zafer Partisi ve CHP’li destekçinin salona alınmadığı bildirildi.

Sloganlar ve destek mesajları

Adliye önünde toplanan kalabalık, “Ümit Özdağ yalnız değildir” sloganları attı. Kalabalığın arasında zaman zaman arbede yaşanırken, sosyal medyada yayılan videolarda çığlık sesleri dikkat çekti.

Özdağ’dan duruşma öncesi mesaj

Ümit Özdağ, duruşma öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben kendimi değil, Türk Milleti ve Türk tarihini savunuyorum! Az sonra…” ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel ve Ayşe Ateş'ten destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm programlarını iptal ederek duruşmaya destek için adliyeye geldi. 2022 yılında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş de adliyede destek verdi.

Ne olmuştu?

Özdağ, 20 Ocak’ta "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmış, fakat "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Suçlamaya Antalya’daki konuşması gerekçe gösterilmiş, Ankara’da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada "yargıda yetki" tartışması gündeme gelmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz bir şekilde Özdağ hakkında soruşturma açtığı söylenmişti.