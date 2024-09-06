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Hafta sonunun son kongresi ise 8 Eylül Pazar günü saat 14:00’te Çeşme'de gerçekleşecek. Mevcut ilçe başkanı Ozan Erdoğan liderliğinde yapılacak kongre, Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da katılım gösterecek. Özdağ'ın, son siyasi gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Ertesi gün, 8 Eylül Pazar günü Selçuk'ta saat 12:00'de başlayacak kongre, ilçe merkezinde yapılacak. Selçuk’un köklü ailelerinden Özgür Ayhan Özkaynak’ın Zafer Partisi'ne katılmasıyla dikkatleri üzerine çeken ilçe teşkilatı, bu kongre ile gücüne güç katacak.

Zafer Partisi, İzmir'deki teşkilatlanma sürecine hız kazandırdı. İl Başkanı Naşit Birgüvi’nin göreve gelmesiyle birlikte başlayan ilçe kongreleri, 5 Ekim 2024'te yapılacak olan il kongresi öncesinde tamamlanacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ , İzmir'de önemli ziyaretlerine bir yenisini daha ekliyor. Özdağ, 8 Eylül Pazar günü Çeşme İlçe Kongre si'ne katılacak.

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