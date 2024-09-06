Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de önemli ziyaretlerine bir yenisini daha ekliyor. Özdağ, 8 Eylül Pazar günü Çeşme İlçe Kongresi'ne katılacak.
İlçe kongreleri tamamlanıyor
Zafer Partisi, İzmir'deki teşkilatlanma sürecine hız kazandırdı. İl Başkanı Naşit Birgüvi’nin göreve gelmesiyle birlikte başlayan ilçe kongreleri, 5 Ekim 2024'te yapılacak olan il kongresi öncesinde tamamlanacak.
Bayraklı ve Selçuk kongreleri
İlçe kongrelerinin ilki, 7 Eylül Cumartesi günü Bayraklı'da yapılacak. Avukat Çağrı Altınışık’ın önderliğinde güçlendirilen Bayraklı teşkilatının kongresi, saat 13:00’te Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.
Ertesi gün, 8 Eylül Pazar günü Selçuk'ta saat 12:00'de başlayacak kongre, ilçe merkezinde yapılacak. Selçuk’un köklü ailelerinden Özgür Ayhan Özkaynak’ın Zafer Partisi'ne katılmasıyla dikkatleri üzerine çeken ilçe teşkilatı, bu kongre ile gücüne güç katacak.
Çeşme'de Ümit Özdağ heyecanı
Hafta sonunun son kongresi ise 8 Eylül Pazar günü saat 14:00’te Çeşme'de gerçekleşecek. Mevcut ilçe başkanı Ozan Erdoğan liderliğinde yapılacak kongre, Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da katılım gösterecek. Özdağ'ın, son siyasi gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.