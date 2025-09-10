Duruşma sonrası açıklama yapan Özdağ, davanın siyasi baskı amacı taşıdığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Benimle ilgili hakaret davası önce resen açıldı. Bugün gelinen noktada savcı cezalandırılmamı talep ediyor. Biz de avukatlarımla birlikte emsal kararları ortaya koymak için yazılı savunma süresi istedik. Bu bir hukuk süreci değil; siyasi partilerin baskı altına alındığı, düşman ceza hukuku anlayışıyla yürütülen bir süreçtir. Cumhurbaşkanı en ağır sözleri sarf edebiliyor ama muhalefetin eleştirileri yasak sayılıyor. Bu demokrasi değil.”

Özdağ ayrıca, gündeme gelen bir casusluk davasına atıfta bulunarak şu sözleri ekledi:

“Bir avukat, casusluk iddiasıyla tutuklanıyor. Masada çekilen bir fotoğrafı kanıt gösteriyorlar. Masadaki avukatı casuslukla suçlayıp, masanın başında oturan kişiyi kayyum yaparsanız, ben size sorarım: Ne yapıyorsunuz? Burada Gürsel Tekin’den bahsediyorum.”