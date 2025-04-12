Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kadıköy'deki pazarda bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ve ailesine yönelik ölüm tehditlerini değerlendirdi. Özdağ, Türkiye'nin büyük bir çete tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Özdağ, "Hepimizin içini acıtan Sevgili Ahmet Minguzzi’nin 15 ve 16 yaşında 2 çete üyesi tarafından soğukkanlı bir canavarlıkla katledilmesi sonrasında ailesinin tehdit edilmesi ve Ahmet’in kabrinin tahrip edilmesi Türkiye’nin ne kadar büyük bir çete tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bu çetelerin nasıl bir zihin coğrafyası olduğunu göstermektedir." açıklamasını yaptı.

Özdağ şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’nin önündeki büyük tehditlerden birisi de ülkemizde çeteleşmenin Latin Amerika türü bir kartelleşmenin ön aşamasında gelmiş olmasıdır. Zafer Partisi’nin Tertemiz Türkiye Projesi çetelerden arınmış bir Türkiye’nin oluşmasını sağlayacaktır.

Bu çete üyelerinin yargılanma sürecinde Zafer Partililer artık hepimizin evladı olan Ahmet Minguzzi’nin ailesinin yanında olacaktır.