HABER EKSPRES- CHP'li Ümit Özlale, Özgür Özel'e yönelik saldırının sadece kişiye değil halkın iradesine yapıldığını belirterek, kutuplaştırıcı dile dikkat çekti.

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın sadece bireysel bir saldırı değil, halkın iradesine ve demokrasiye yönelmiş bir tehdit olduğunu vurguladı.

"Saldırı sadece bir kişiye değil, halkın iradesine"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırı hakkında açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırı, sadece bir kişiye değil; demokrasiye ve halkın iradesine yönelmiş bir saldırıdır" dedi.

"Kutuplaştırıcı dil bu ortamı besliyor"

Saldırının yalnızca fiziksel faille sınırlı olmadığına dikkat çeken Özlale, "Bu saldırının failleri kadar, siyaset dilini zehirleyen, hedef gösteren, kutuplaştıran da sorumludur" ifadelerini kullandı.

"Susmayacağız, sinmeyeceğiz"

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Özlale, "Susmayacağız, sinmeyeceğiz! Bu ülkeye adaleti, eşitliği ve barışı biz getireceğiz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Prof Dr. Ümit Özlale'nin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle;

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırı, sadece bir kişiye değil; demokrasiye ve halkın iradesine yönelmiş bir saldırıdır.

Bu saldırının failleri kadar, siyaset dilini zehirleyen, hedef gösteren, kutuplaştıran da sorumludur.

Susmayacağız, sinmeyeceğiz! Bu ülkeye adaleti, eşitliği ve barışı biz getireceğiz.