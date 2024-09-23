Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından New York'ta düzenlenen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırılarını ve son açıklamalarını "savaşı bölgeye yayma çabalarının açık bir göstergesi" olarak nitelendirdi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Erdoğan, katılımcılara seslenerek, Amerika'da yaşayan Türk toplumu için FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verecekleri desteğin önemini vurguladı. “Bu örgütler yalnızca Türkiye’yi değil, yurtdışındaki vatandaşlarımızı, ticari girişimlerini ve sivil toplum kuruluşlarını da hedef alıyor” diyen Erdoğan, Amerika’daki Türk toplumundan bu tehditlere karşı teyakkuzda olmalarını istedi.

FETÖ ve PKK ile Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün bu oyunlara gelmedik, bugün de çok dikkatli olacağız. Ülkemize ve milletimize zarar vermek isteyen hainlerle mücadelemiz sonuna kadar sürecek" dedi. İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığının Avrupa’da bir salgına dönüştüğünü belirten Erdoğan, Batı’daki mescitler ve camilere yapılan saldırıların artışına dikkat çekti.

Erdoğan, Türkiye’nin, vatandaşların yaşadıkları ülkelerdeki aşırı sağcı akımları ve nefret söylemlerini yakından izlediğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 15 Mart’ın İslamofobi ile Mücadele Günü ilan edilmesinde Türkiye’nin öncü rol oynadığını hatırlatan Erdoğan, Batı’da İslam karşıtlığına karşı yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Küresel Sistem Eleştirisi

Küresel sistemin güvenilirliğini kaybettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de süren katliamlara dikkati çekti. "Srebrenitsa'dan 30 yıl sonra, Gazze'de de dünyanın gözleri önünde vahşi bir soykırım yaşanıyor" diyen Erdoğan, 1,9 milyon insanın evlerinden edilmek zorunda kaldığını belirtti.

İsrail’in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırımın, bölge barışını tehdit ettiğini söyleyen Erdoğan, "İsrail’in saldırıları durdurulmalı. Türkiye olarak bu vahşetin sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kalıcı Ateşkes İçin Diplomasi Çağrısı

Erdoğan, bölgeye barışın gelebilmesi için diplomasinin öncelenmesi gerektiğini ve Türkiye’nin bu yöndeki çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara asla sessiz kalmayacaklarını belirten Erdoğan, ABD liderleriyle yapacağı temaslarda İsrail’e baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, "New York sokakları dahil birçok yerde Filistin için yürüyen vicdan sahibi insanlar var. Sizlerden de bu dayanışmayı sürdürmenizi bekliyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Programa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.