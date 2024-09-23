Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde, motosiklet hırsızlığı suçundan aranan ve yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçit (19), firar ederken polise direndi ve ateş açarak polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) şehit etti. Olay, dün gece saat 22.55 sıralarında meydana geldi.

Polis ekipleri, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından düzenlenen operasyonla firari şüpheli Yunus Emre Geçit'i yakaladı. Ancak, bu sırada Geçit polise direnerek polis memurunun silahını aldı ve çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz ağır yaralanırken, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor. Saldırgan, olay sonrası kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

26 suç kaydı var

19 yaşındaki Yunus Emre Geçit'in, polis kayıtlarında 26 farklı suçtan sabıka kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Bu suçlar arasında kasten yaralama, gasp, cinsel taciz, yağma ve mala zarar verme gibi çeşitli suçlar yer alıyor.

Saldırı anı kamerada

Saldırı anı, güvenlik kameraları ve cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin polisin silahını alıp ateş açtığı ve ardından kaçmaya çalıştığı görülüyor. Diğer polisler, yaralanan meslektaşlarına hızla yardım ederken, saldırganın olay yerinden kaçma anı da kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.