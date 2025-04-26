Venezia ile Milan, 27 Nisan'da Serie A'da karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz izleme bilgileri haberimizde.
Venezia Milan Maçı hangi kanalda saat kaçta? (27 Nisan 2025)
Venezia ile Milan, İtalya Serie A maçında 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati 13:30 olarak açıklandı. Sporseverler, mücadeleyi şifreli yayın yapan platformlar üzerinden izleyebilecek.
Venezia-Milan maçı canlı yayın bilgileri
S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Platform aboneliği gereklidir.
S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
Venezia-Milan maçı ne zaman oynanacak?
Venezia ile Milan arasındaki İtalya Serie A maçı, 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati 13:30'dur.
Venezia-Milan maçı nerede oynanacak?
Venezia ve Milan, İtalya Serie A mücadelesinde Venedik'te bulunan Pierluigi Penzo Stadyumu'nda karşılaşacak.