Uncharted serisinin son oyunu Uncharted 4: A Thief's End, 2016 yılında PlayStation 4 için piyasaya sürülmüş ve Nathan Drake’in hikayesine epik bir nokta koymuştu. Ancak aradan geçen neredeyse 10 yıla ve hayranların yoğun taleplerine rağmen seriye yeni bir oyun eklenmedi. Bu durum, serinin tutkulu hayranlarını harekete geçirdi.

IGN'nin haberine göre, bir Uncharted hayranı, Reddit’te açtığı “Bu neslin umutsuzca kendi Uncharted'ına ihtiyacı var” başlığıyla yeni bir oyun talebini dile getirdi. Bu başlık, kısa süre içinde 4.000'den fazla olumlu oy ve 1.500'den fazla yorum aldı. Oyuncular, PlayStation 5’te Uncharted veya ona benzer bir aksiyon/macera oyunu eksikliğinden şikayetçi.

Bir Reddit kullanıcısı, serinin PS5’e taşınmamasından yakındı:

“Kesinlikle katılıyorum, Last of Us harika ama çok iç karartıcı. Uncharted eğlence ve macera sunuyordu, bazen insan bunlara ihtiyaç duyar, özellikle de PS5 grafikleriyle."

Sony önemli serilerini ihmal ediyor

Bir başka kullanıcı ise bu nesil için yoğun bir aksiyon/macera oyununun gerekliliğinden bahsederek, Sony'nin uzun süredir ihmal ettiği bir başka ünlü oyun serisi olan Infamous'ın yeniden canlandırılmasını istedi.

Hayranlar, eski Uncharted oyunları yeni nesle taşınmayacaksa bile serinin yeni bir oyun alması gerektiği konusunda hemfikir. Reddit başlığındaki birçok kişi, yeni oyunun hikayesinin nereye gidebileceği hakkında fikirlerini paylaştı.

Uncharted serisiyle ilgili son güncel işaret, Sony'nin bir yıl önce yayınladığı “Live from PlayStation” fragmanında yer aldı. Fragmanda, Spider-Man ve God of War gibi oyunların yanı sıra, elinde meşale taşıyan bir kadının mağarayı keşfettiği bir sahne görülüyordu. Bu görüntü, birçok kişi tarafından Uncharted’a bir saygı duruşu olarak yorumlandı ve serinin geleceği için ipuçları içerdiği düşünüldü.