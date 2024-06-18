UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi, insanlığın ortak mirasını korumayı ve tanıtmayı amaçlayan önemli bir girişim olarak dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Her yıl güncellenen bu liste, tarihi şehirlerden doğal parklara, antik yapıtlardan eşsiz coğrafi alanlara kadar çeşitli kültürel ve doğal miras yerlerini kapsıyor. 2024 yılında da birçok yeni yer bu prestijli listeye eklendi.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklenen her yer, benzersiz bir kültürel veya doğal öneme sahip olduğunu kanıtlıyor. Bu yerler, kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla özenle korunuyor ve ziyaretçilere açık hale getiriliyor. Bu, dünya mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için kritik bir adımdır.

Dünya Mirası Listesine Yeni Eklenen Yerler

2024 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklenen yerler arasında çok çeşitli ve etkileyici yerler bulunuyor. Bu yerler arasında, tarihi zenginlikleriyle bilinen Machu Picchu, Hindistan'ın simgesi Taj Mahal, Amerika'nın doğal harikası Büyük Kanyon ve eşsiz biyolojik çeşitliliğiyle ünlü Galapagos Adaları gibi dünya genelinde tanınmış yerler bulunuyor.

Türkiye’de UNESCO Dünya Mirası listesine giren eserler

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası – Sivas (1985) (Kültür)

İstanbul’un Tarihi Alanları – İstanbul (1985) (Kültür)

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya – Nevşehir (1985) (Karma)

Hattuşa: Hitit Başkenti – Çorum (1986) (Kültür)

Nemrut Dağı – Adıyaman – Kahta (1987) (Kültür)

Hieropolis – Pamukkale – Denizli (1988) (Karma)

Xanthos (Antalya) – Letoon (Muğla) (1988) (Kültür)

Safranbolu – Karabük (1994) (Kültür)

Truva Arkeolojik Alanı – Çanakkale (1998) (Kültür)

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi – Edirne (2011) (Kültür)

Çatalhöyük Neolitik Alanı – Konya (2012) (Kültür)

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu – Bursa (2014) (Kültür)

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı – İzmir (2014) (Kültür)

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı – Diyarbakır (2015) (Kültür)

Efes – İzmir (2015) (Kültür)

Ani Arkeolojik Alanı – Kars (2016) (Kültür)

Aphrodisias (Afrodisias) Antik Kenti – Aydın (2017) (Kültür)

Göbeklitepe – Şanlıurfa (2018) (Kültür)

Arslantepe Höyüğü – Malatya (2021) (Kültür)

Gordion Antik Kenti – Ankara (2023) (Kültür)

Anadolu’nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camiileri (Konya-Eşrefoğlu Camii, Kastamonu-Mahmut Bey Camii, Eskişehir-Sivrihisar Camii, Afyonkarahisar-Afyon Ulu Camii, Ankara-Arslanhane Camii) (2023) (Kültür)

Türkiye’de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine giren değerler

Meddahlık (2008)

Mevlevî Sema Töreni (2008)

Âşıklık Geleneği (2009)

Karagöz (2009)

Nevruz (2009) (Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak dosya 2016 yılında Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan katılımı ile genişletildi)

Geleneksel Sohbet Toplantıları; Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer (2010)

Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010)

Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)

Geleneksel Tören Keşkeği (2011)

Mesir Macunu Festivali (2012)

Türk Kahvesi ve Geleneği (2013)

Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014)

İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği: Lavaş, Katrıma, Jupka, Yufka (2016) (Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile ortak dosya)

Geleneksel Çini Sanatı (2016)

Bahar Bayramı Hıdırellez (2017) (Kuzey Makedonya ile ortak dosya)

Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği (2018) (Azerbaycan ve Kazakistan ile ortak dosya)

Geleneksel Türk Okçuluğu (2019)

Minyatür sanatı (2020) (Azerbaycan, İran ve Özbekistan ile ortak dosya)

Geleneksel zekâ ve strateji oyunu Togyzqumalaq, Toguz Korgool, Mangala / Göçürme (2020) (Kazakistan ve Kırgızistan ile ortak dosya)

Hüsn-i Hat: Türkiye’de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı (2021)

Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Toplumsal Etkileşim Sembolü (2022) (Azerbaycan ile ortak dosya)

İpek Böcekçiliği ve Dokuma için İpeğin Geleneksel Üretimi (2022) (Afganistan, Azerbaycan, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile ortak dosya)

Nasreddin Hoca/Molla Nesreddin/Molla Ependi/Apendi/Afendi Kozhanasyr Fıkra Anlatma Geleneği (2022) (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ile ortak dosya)

İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler (2023) (Azerbaycan, İran, Özbekistan ile ortak dosya)

Sedef Kakma Sanatı (2023) (Azerbaycan ile ortak dosya)

Tezhip Sanatı (2023) (Azerbaycan, İran, Özbekistan ve Tacikistan ile ortak dosya)

Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası (2023)

Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi

Islık Dili (2017)

Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği (2022)

Geleneksel Zeytin Yetiştiriciliği