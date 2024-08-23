Üniversite yerleştirme sürecinin sonuna gelindi; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri bugün itibarıyla sona erecek. Ancak mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

Ek yerleştirme süreci başlıyor

Genel yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Henüz bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme için başvuruda bulunabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri ise daha sonra açıklanacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu süreçte yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti. Özvar, “Ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak. Devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98.8’i doldu ve ön lisans programlarındaki kontenjanlar tamamen tükendi. Özellikle Organize Sanayi Bölgelerindeki meslek yüksekokullarından mezun olanların hızla istihdam edilmesi, bu programlara olan talebi artırdı ve doluluk oranlarını yükseltti” diye konuştu.

Rekor puanlarla doluluk oranı yükseldi

Ön lisans programlarında ise dikkat çeken bir durum söz konusu. Pilotaj programı 536.7 gibi rekor bir puanla dolarken, Siber Güvenlik programına 525 puanla yerleştirme yapıldı. Bu programlarda yüksek puanlarla %100 doluluk oranlarına ulaşıldı.

Gözler ek yerleştirme tarihlerinde

Yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecinde dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Ek yerleştirme tarihlerini kaçırmamak için adayların güncel duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.