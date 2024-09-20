Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 2023 yıl sonuna kıyasla yurt dışı varlıklar yüzde 4,8 oranında artış gösterdi. Ancak, uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) 357,7 milyar dolar açık verdi. Varlıkların artışı, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki etkisini güçlendiriyor.

Yurt dışı varlıklar ve yükümlülükler

Yurt dışı varlıklarının yanı sıra, yükümlülüklerde de önemli bir artış kaydedildi. Yükümlülükler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 8,9 oranında artarak 706,5 milyar dolara yükseldi. Böylece, net UYP -316,2 milyar dolardan -357,7 milyar dolara düşerek kaydedildi.

Rezerv Varlıklar: 147,8 milyar dolara ulaştı (yüzde 4,9 artış).

147,8 milyar dolara ulaştı (yüzde 4,9 artış). Diğer Yatırımlar: 129,1 milyar dolara yükseldi (yüzde 3,9 artış).

Portföy yatırımları ve hisse senedi stoku

Portföy yatırımları ise dikkat çekici bir artış göstererek, 123,8 milyar dolara ulaştı. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku, 39,5 milyar dolara (yüzde 33,6 artış) ve DİBS stoku 13,2 milyar dolara (yüzde 399,2 artış) yükseldi.

Bankacılık sektöründeki gelişmeler

Bankaların toplam kredi stoku, yüzde 10,1 oranında artarak 68,8 milyar dolara ulaştı. Diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 0,8 oranında azalarak 100,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye'nin finansal sağlığının yanı sıra uluslararası yatırımcıların ilgisini de artırıyor.