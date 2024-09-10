Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi'nden psikolog Anna Vedel ve ekibi, bu soruya bilimsel bir yanıt aradı. Yaptıkları meta inceleme, bölüm seçimi ile kişilik arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor.

Vedel, dünya çapında 13.389 üniversite öğrencisini kapsayan 12 çalışmayı inceleyerek, Beş Büyük kişilik özelliği (duygusal denge, dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk ve sorumluluk) ile öğrencilerin bölümleri arasında bağlantılar buldu. Araştırmaya göre, belirli kişilik türleri belirli akademik alanlara daha yatkın olabilir.

Bölüm seçimi ve kişilik özellikleri

Araştırmada ortaya çıkan bazı bulgular şunlar:

Bilim öğrencileri : Açıklık ve dışa dönüklükte yüksek, duygusal dengede orta seviyede puan aldılar.

: Açıklık ve dışa dönüklükte yüksek, duygusal dengede orta seviyede puan aldılar. Mühendislik öğrencileri : Duygusal denge ve sorumlulukta orta, açıklıkta ise düşük puanlara sahiptiler.

: Duygusal denge ve sorumlulukta orta, açıklıkta ise düşük puanlara sahiptiler. Sanat ve edebiyat bölümleri : Açıklık ve duygusal dengede yüksek, sorumlulukta düşük puan aldılar.

: Açıklık ve duygusal dengede yüksek, sorumlulukta düşük puan aldılar. Hukuk öğrencileri : Dışa dönüklükte yüksek, sorumluluk ve duygusal dengede orta, açıklık ve uyumlulukta düşük puanlar aldılar.

: Dışa dönüklükte yüksek, sorumluluk ve duygusal dengede orta, açıklık ve uyumlulukta düşük puanlar aldılar. Tıp öğrencileri : Yüksek dışa dönüklüğe ve uyumluluğa sahiptiler.

: Yüksek dışa dönüklüğe ve uyumluluğa sahiptiler. Psikoloji öğrencileri: Yüksek açıklık ve duygusal denge puanlarına sahiptiler.

Tavuk-Yumurta sorusu: Kişilik mi bölümü belirliyor?

Bu bulgular, kişiliğin akademik bölüm seçimi üzerinde etkili olabileceğini düşündürüyor. Ancak bu etkileşim tek yönlü değil. Kişiliğin bölümü seçip seçmediği, ya da bölümdeki eğitimin kişiliği şekillendirip şekillendirmediği tam olarak bilinmiyor. Vedel’in incelemesine göre, kişilik özellikleri üniversiteye başlamadan önce ölçüldüğünde de benzer eğilimler gözlemlendiği için, büyük olasılıkla kişiliklerimiz, bölüm seçimlerimiz üzerinde önemli bir rol oynuyor.

Kişiliğiniz geleceğinize yön verebilir mi?

Araştırma, belirli kişilik özelliklerinin belirli akademik alanlara çekildiğini gösterse de, bu herkes için geçerli bir kalıp değil. Her bölümde geniş bir kişilik çeşitliliği bulunuyor. Vedel, bu bulguların öğretmenler ve danışmanlar için rehberlik sağlamada yararlı olabileceğini belirtiyor. Ancak kişiliğe dayalı bölüm seçiminin en iyi strateji olmadığını da vurguluyor.