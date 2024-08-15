Üniversiteli gençler için bu yazın en heyecan verici etkinliği olan Üniversiteli Kampı – Summer Meetup’24, 12-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında İzmir Foça'daki Bueno Beach Club'ta gerçekleşecek. 500’ü aşkın üniversitelinin katılacağı bu büyüleyici yaz buluşması, eğitim, eğlence ve tatili bir araya getiriyor.

Bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan kampta, katılımcılar çeşitli eğitim ve atölye çalışmalarına katılma fırsatı bulacak. Psikoloji, girişimcilik, yapay zeka gibi alanlarda düzenlenen etkinliklerle kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunabilecekler. Ayrıca, gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkararak keyifli vakit geçirebilecek ve akşamları eğlenceli aktivitelerle stres atacaklar.

Kampa katılım için yerinizi şimdiden ayırtabilirsiniz. Katılımcılara özel olarak sağlanan çadırlarla konforlu bir kamp deneyimi sunulacak. Eğitim, eğlence ve tatilin birleştiği bu etkinlikte, üniversiteli gençler unutulmaz bir yaz tatili deneyimi yaşayacak.