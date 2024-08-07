ABD merkezli enerji devi Devon Energy (NYSE:DVN), ikinci çeyrek bilançosunda beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi ve geleceğe yönelik tahminlerini yükseltti. Şirketin petrol üretimi rekor seviyelere ulaşırken, hisse geri alım programı da genişletildi.

Rekor üretim ve finansal başarı:

Devon Energy, ikinci çeyrekte 3,9 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki yılın aynı dönemine göre %13'lük bir artış kaydetti.

Hisse başına kâr, analist beklentilerinin %11 üzerinde 1,26 dolar olarak gerçekleşti.

Şirketin petrol üretimi yeni bir rekora ulaştı ve ikinci çeyrek hacimleri tahminlerin %3 üzerinde, günlük 335 bin varil seviyesine çıktı.

Devon Energy, hisse geri alım programını %67 artırarak 5 milyar dolara çıkardı.

Yükselen tahminler ve olumlu görünüm:

Şirket, yılın tamamı için petrol üretim tahminini %5 artırdı.

Üçüncü çeyrek için toplam sermaye harcamalarının 870 milyon dolar ile 930 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

CEO'dan açıklama:

Devon Energy Başkanı ve CEO'su Rick Muncrief, şirketin ikinci çeyrekteki güçlü performansını vurgulayarak, Delaware bölgesindeki mükemmel kuyu verimliliği ve iyileşen döngü sürelerine dikkat çekti. Muncrief, şirketin rekor petrol üretimi ve etkili maliyet yönetimi sayesinde başarılı bir çeyrek geçirdiğini ifade etti.