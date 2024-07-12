Ankara'dan ailesiyle birlikte Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde tatilini geçiren 64 yaşındaki Çetin Özataç, denize girdikten kısa bir süre sonra hareketsiz kaldı. Yakınları ve çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Özataç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özataç, sahilden yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra ani bir şekilde hareketsiz hale geldi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansla hastaneye götürülen Özataç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenaze, daha sonra Ankara'ya defnedilmek üzere sevk edilecek.

Özataç, uzun yıllar boyunca Coca-Cola İçecek şirketinde AR-GE direktörlüğü yapmış ve sektördeki önemli çalışmalara imza atmış bir isimdi. Özataç'ın ani ölümü, ailesi, iş arkadaşları ve sektördeki diğer profesyoneller tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Olayın ardından sosyal medyada taziye mesajları paylaşıldı.