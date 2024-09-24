Merkezefendi Belediyesi, gençlere ve yetişkinlere yönelik sunduğu ücretsiz kurs fırsatlarıyla dikkat çekiyor. ‘Oyunculuk, Yaratıcı Drama, Yaratıcı Yazarlık ve Yabancı Dil Kursu’ kayıtları başladı. Bu eğitim programları, katılımcılara sanat ve dil alanında gelişim fırsatı sunuyor.

Oyunculuk ve yaratıcı drama eğitimleri

Merkezefendi Belediyesi, 7-13 yaş arası çocuklar için Yaratıcı Drama eğitimi ile çocukların topluluk önünde kendilerini rahatça ifade edebilmesini amaçlıyor. Aynı zamanda 15 yaş ve üzeri bireyler, tiyatro eğitimi alarak temel oyunculuk becerilerini geliştirebilecek. Eğitimlerin sonunda kursiyerler sahneye çıkarak oyunlarını sergileme şansı yakalayacaklar.

Yaratıcı yazarlık kursu: Dramatik metin yazımı ve tiyatro tarihi

18 yaş ve üzeri katılımcılar için sunulan Yaratıcı Yazarlık kursu ise dramatik metin yazımı, tiyatro tarihi ve oyun analizi derslerini içeriyor. Bu kurs, yazarlık yeteneklerini geliştirmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Uzman eğitmenler tarafından verilecek derslerle katılımcılar, tiyatro yazarlığına dair derinlemesine bilgi edinebilecekler.

Yabancı dil eğitimleri: A1 ve A2 seviyeleri için ingilizce kursu

Belediye, ayrıca 18-50 yaş aralığındaki vatandaşlara yönelik A1 ve A2 seviyelerinde İngilizce eğitimi sunuyor. Kontenjanla sınırlı olan bu kurs için başvurular Merkez Kütüphane'den şahsen yapılacak.

Kayıt bilgileri ve başvuru detayları

Oyunculuk, Yaratıcı Drama ve Yaratıcı Yazarlık kursları için kayıtlar 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Başvurular Merkezefendi Kültür Merkezi'nden yapılabilir. Yabancı dil kursları için ise Merkez Kütüphane’ye şahsen başvurmak gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden destek alabilirler.