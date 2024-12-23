Lüks modanın öncü isimlerinden biri olan dünyaca ünlü bir marka, 2024 ilkbahar sezonu için hazırladığı yeni kreasyonunu tanıttı. Ancak markanın 2 bin 100 dolara (yaklaşık 74 bin TL) satışa sunduğu ayakkabı, tasarımı nedeniyle sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Tepkilere yol açtı

Bir zamanların ikonik siyah lastik ayakkabılarına benzetilen bu tasarım, sosyal medya kullanıcılarının mizahi yorumlarına sahne oldu. Ayakkabının yüksek fiyatı ve sade tasarımı, birçok kişi tarafından "tarla ayakkabısı" olarak nitelendirildi.

Sosyal medyadan yorum yağdı

Ayakkabıya gelen bazı yorumlar ise şöyle:

"Babaannemin ayakkabısının aynısı."

"Bizim köyde bu ayakkabıyla tarlaya gidiyorlar."

"Chanel bizim 90 yıllık modamızdan ilham almış."

"Nenem giyince gülüyordunuz, şimdi moda oldu!"

"Alo babaanne, senin lastik ayakkabılarını bana gönder."

Lüks moda ve ilginç tasarımlar

Modanın sık sık nostaljik esintilerden ilham aldığını belirten uzmanlar, bu tür tasarımların bazen ironi ve nostalji unsurlarını ön plana çıkardığını söylüyor. Ancak sosyal medyada bu tasarım, "abartılı fiyat politikası" nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Modanın yeni yüzü mü?

Eleştiriler sürerken, marka yetkilileri henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Öte yandan ayakkabının koleksiyon ürünü olarak sınırlı sayıda satışa sunulmuş olması, lüks moda tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.