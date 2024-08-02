Nişantaşı City’s AVM çıkışında gazetecilerle karşılaşan Şevval Şahin, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Bugün konuşmasak olur mu?"

Gözlüğünü takarak gazetecilerle konuşan Şahin, “Yüzümde alerji var ve biraz rahatsızım. Bugün konuşmasak olur mu?” şeklinde bir açıklama yaptı. Şahin, kısa süreliğine AVM'nin önünde oturarak arkadaşlarıyla sohbet etti ve ilgi çekici kombiniyle dikkat çekti.

Modelin tatilde yaşadığı bu sağlık sorunu, hem tatil keyfini etkiledi hem de medyanın ilgisini çekti.