SPK, İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Seyitler Kimya Sanayi AŞ'nin 100 milyon TL'lik bedelli sermaye artırımını da onayladı. Türkiye Sigorta AŞ, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırım talepleri de kabul edildi.
Bedelsiz sermaye artırım onayları
Türkiye Sigorta AŞ: 3,838 milyar TL
Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ: 2,236 milyar TL
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ: 559 milyon TL
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ: 379 milyon TL
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ: 420 milyon TL
Tahvil ve finansman bonosu ihraçları
SPK, birçok firmanın tahvil ve finansman bonosu ihraç taleplerini de onayladı. Bu firmalar arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ, Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ, Hepsi Finansman AŞ ve Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ bulunuyor. Ayrıca, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 40 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı başvurusu da kabul edildi.
Onaylanan tahvil ve finansman bonosu ihraçları
Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ: 2 milyar TL
Deniz Yatırım Menkul Değerler AŞ: 600 milyar TL
Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ: 200 milyon TL
Bien Finans Faktoring AŞ: 250 milyon TL
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ: 30 milyar TL
Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ: 2,5 milyar TL
Hepsi Finansman AŞ: 1,05 milyar TL
Tam Finans Faktoring AŞ: 774 milyon TL
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ: 700 milyon TL
Fiba Faktoring AŞ: 359 milyon TL
Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ: 750 milyon dolar