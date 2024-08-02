SPK, İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Seyitler Kimya Sanayi AŞ'nin 100 milyon TL'lik bedelli sermaye artırımını da onayladı. Türkiye Sigorta AŞ, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırım talepleri de kabul edildi.

Bedelsiz sermaye artırım onayları

Türkiye Sigorta AŞ: 3,838 milyar TL

Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ: 2,236 milyar TL

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ: 559 milyon TL

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ: 379 milyon TL

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ: 420 milyon TL

Tahvil ve finansman bonosu ihraçları

SPK, birçok firmanın tahvil ve finansman bonosu ihraç taleplerini de onayladı. Bu firmalar arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ, Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ, Hepsi Finansman AŞ ve Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ bulunuyor. Ayrıca, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 40 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı başvurusu da kabul edildi.

Onaylanan tahvil ve finansman bonosu ihraçları

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ: 2 milyar TL

Deniz Yatırım Menkul Değerler AŞ: 600 milyar TL

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ: 200 milyon TL

Bien Finans Faktoring AŞ: 250 milyon TL

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ: 30 milyar TL

Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ: 2,5 milyar TL

Hepsi Finansman AŞ: 1,05 milyar TL

Tam Finans Faktoring AŞ: 774 milyon TL

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ: 700 milyon TL

Fiba Faktoring AŞ: 359 milyon TL

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ: 750 milyon dolar