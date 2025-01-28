Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör, iddiaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili asılan pankart sebebiyle gözaltına alındı.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, sosyal medya hesabından, Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör, iddiaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili asılan pankart sebebiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Akşit, “Bugün de Küçükçekmece Adliyesindeyiz. Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Gündoğdu, Genel Başkanımızın tutuklanması üzerine bir pankart astığı için gözaltına alındı” dedi.

Söz konusu pankartta “Baskı istemiyoruz, özgürlük istiyoruz” yazdığını belirten Güngör, yaşananlara “Bir siyasi partinin ilçe başkanı fikirlerini beyan eden bir pankart asamayacaksa ne yapacak?” diyerek tepki gösterdi.