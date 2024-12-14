Hayvan sevgisiyle tanınan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Kemerburgaz’da yürüyüş yaparken sevdiği bir köpeğin saldırısına uğradı. Yaşanan olay sonrası apar topar hastaneye giden oyuncuya, kuduz ihtimaline karşı önlem amaçlı aşı uygulandı.

Köpek saldırısı şoku

Sabah saatlerinde Kemerburgaz’da yürüyüşe çıkan Deniz, karşılaştığı sokak köpeklerini sevmek için yere oturdu. Ancak bu sırada bir köpek aniden oyuncunun kolunu ısırdı. Olayın ardından büyük bir şaşkınlık yaşayan Dilan Çiçek Deniz, tedavi için hemen hastaneye başvurdu.