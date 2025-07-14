İzmir’in Urla ilçesinde dün akşam makilik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıktı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme araçları sevk edildi.

Rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

Gece hava araçları çalışmalarına ara verirken, karadan müdahale sabaha kadar devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte dört uçak ve 13 helikopter yeniden havalanarak alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı.

Karada ise 34 arazöz, dokuz su ikmal aracı ve üç dozerle çalışmalar aralıksız sürüyor.

Öte yandan dün saat 21.00 sıralarında Aliağa’nın Hacıömerli Mahallesi yakınındaki otluk alanda da yangın çıkan yangın ise kontrol altına alındı.