Selin Soydan, projeleri hakkında bilgi verirken, İstanbul ve İzmir arasında mekik dokuduğunu belirtti. "Bir İzmir, bir İstanbul'dayım. İş görüşmeleri için İstanbul'a geliyorum, diğer zamanlarda İzmir'deyim," diyen Soydan, bir yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldığını ve kariyerinde en doğru adımları atmak için menajeriyle birlikte çalıştığını ifade etti.

"Herkes çok başarılı"

Soydan, gelecekte birlikte çalışmak istediği bir oyuncu olup olmadığı yönündeki soruya, "Herkes çok başarılı. Yolun başında olduğum için en doğru senaryo önemli. Şu olsun dediğim biri yok," şeklinde yanıt verdi.

Atletizm de yaptı

Atletizmden modelliğe ve oyunculuğa geçiş sürecini de anlatan Soydan, dokuz yıl boyunca profesyonel atletizm yaptığını ve milli takımda yer aldığını belirtti. Korona döneminde yaşadığı sakatlığın ardından atletizmi bırakıp, oyunculuk ve modellik alanında yeni bir kariyer hedefi belirlediğini söyledi. "Türkiye şampiyonluklarım vardı. Yarışmayı kazanmamda atletizmden kazandığım fiziksel özelliklerin etkisi oldu," dedi.

"Herkesin sıfır beden olmasına gerek yok"

Modellikte sıfır beden olma gerekliliği konusunda da görüşlerini paylaşan Soydan, "Modellikte hem yüz hem fiziksel hem de kıyafeti taşımak önemli. Herkesin sıfır beden olmasına gerek yok. Aura ve kıyafeti güzel bir şekilde temsil etmek önemli," şeklinde konuştu.

Son olarak, Miss Model Of Türkiye yarışmasının ardından hayatında nelerin değiştiğini anlatan Soydan, oyunculuk kariyerine adım attığını ve bu süreçte iyi insanlarla tanıştığını belirtti. "Eğitimsiz oyuncu olunmaz, bu nedenle eğitim aldım. Yarışma sonrası oyunculuk kariyerime odaklandım," dedi.

Selin Soydan, gelecekteki projeleri ve hedefleriyle dikkat çeken bir isim olmaya devam ediyor.