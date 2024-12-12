Uşak Üniversitesi’nin düzenlediği "Üniversite-Şehir Buluşmaları" kapsamında, Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, öğrencilerle bir araya gelerek kariyer deneyimlerini paylaştı. Program, gençlere mesleki gelişim ve kişisel başarıya dair değerli ipuçları sundu.

Üniversite-şehir buluşmaları öğrencilere yeni vizyonlar kazandırıyor

Uşak Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından başlatılan "Üniversite-Şehir Buluşmaları Projesi" çerçevesinde gerçekleşen etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisiyle dikkat çekti. Vali Dr. Naci Aktaş’ın katılımıyla düzenlenen kariyer söyleşisi, şehri ve bölgedeki deneyimli isimleri öğrencilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Rektör Savaş: "Gençlerimizin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlıyoruz"

Açılış konuşmasını yapan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, bu tür etkinliklerin gençlerin mesleki, akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirtti. Savaş, şehrin değerli isimlerini öğrencilere sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Vali Aktaş: "Başarınız için planlı ve düzenli çalışın"

Gençlere kendi kariyer yolculuğunu anlatan Vali Dr. Naci Aktaş, planlı çalışma ve kendine güvenmenin önemini vurguladı. "Aklınızı kullanın, sorgulayın, kendinizi geliştirin" şeklinde tavsiyeler veren Vali Aktaş, gençlerin vakitlerini en verimli şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Gençlere kişisel gelişim tavsiyeleri

Vali Dr. Aktaş, öğrencilere dil öğrenme, enstrüman çalma ve kitap okuma gibi kişisel gelişim aktivitelerine zaman ayırmalarını önerdi. Gelişen dünya ile uyumlu, donanımlı bireyler olmaları gerektiğini belirtti.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın Vali Dr. Naci Aktaş’a teşekkür plaketi takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu