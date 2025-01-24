TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisinin setinde, ünlü oyuncu Didem Balçın için korkutan bir kaza yaşandı. Tuzla’daki set sırasında Balçın, ayağının kayması sonucu yere düştü. Kaza sonucunda oyuncunun başı yaralandı ve acilen hastaneye kaldırıldı. Set çalışanları ve ekip, olayın ardından büyük bir panik yaşarken, Balçın’ın tedavisi devam etmekte.

Başına aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı

Olayın hemen ardından ambulans çağrıldı ve Didem Balçın, hızlı bir şekilde hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, başına aldığı darbe nedeniyle oyuncunun durumu ciddiyetini koruyor. Ancak Balçın’ın tedavi süreci devam ediyor ve sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar olumlu. Olayın ardından setteki çalışanlar, kazanın şokunu atlatmaya çalışırken, dizinin çekimleri de bir süre durduruldu.

Didem Balçın kimdir?

Didem Balçın, Türk televizyonlarının ve tiyatro sahnelerinin sevilen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Oyunculuk kariyerine Levent Kırca Tiyatrosu’nda Ateşin Düştüğü Yer oyunuyla başlayan Balçın, 2009 yılında tiyatrocu Nergis Öztürk ile birlikte kendi tiyatrosunu kurdu. Bunu Yapan İki Kişi adlı komedi oyununda kazandığı Lions En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülü, ona önemli bir prestij kazandırdı.

2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile birlikte Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketi’ni kuran Balçın, kısa sürede birçok tiyatro oyununda yer aldı. Tiyatro alanındaki başarısını, televizyon projeleriyle taçlandırarak Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul gibi popüler dizilerdeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Didem Balçın’ın geçirdiği kaza sonrasında sosyal medyada hayranları, oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Birçok ünlü isim, Balçın’a hızlı bir şekilde iyileşmesi temennilerini iletti. Balçın’ın set arkadaşları da oyuncunun sağlık durumu hakkında endişe verici açıklamalar yaparak, set ekibinin moral kaynağı olmaya çalıştıklarını ifade ettiler.

Didem Balçın’ın kariyerindeki önemli anlar

Tiyatrodan televizyona geçiş yaparak, kısa sürede büyük projelerde yer almaya başlayan Didem Balçın, Türk televizyonunun en sevilen oyuncularından biri olmayı başardı. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı rol ile adını geniş kitlelere duyurdu. Ayrıca, Kuruluş Osman dizisindeki performansı da büyük ilgi gördü. Balçın, başarılı oyunculuğunun yanı sıra, sahneye olan tutkusuyla da tanınıyor.