Toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen Berna Laçin, Ayşe Barım'ın tutuklanması sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Laçin, Silivri Cezaevi'nin iç yapısını ele alarak, "Silivri, Nuh'un gemisi gibi, doğada yan yana gelmeyecek her türden insan bir arada" şeklinde bir yorum yaptı.

Berna Laçin'in bu paylaşımı, Ayşe Barım'ın tutuklanması ile ilgili tepkilerin arttığı bir dönemde yapıldı. Ünlü oyuncunun Silivri Cezaevi'ne yönelik yaptığı bu benzetme, cezaevindeki farklı toplumsal kesimlerin varlığını ve adalet sistemindeki çelişkileri vurgulayan bir eleştiri olarak dikkat çekti.