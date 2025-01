Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull, 78 yaşında hayatını kaybetti. The Rolling Stones’un efsanevi şarkılarından biri olan “As Tears Go By” ile büyük çıkış yakalayan Faithfull, müzik ve sinema dünyasında iz bırakan isimlerden biri oldu.

Son yıllarda anoreksiya ve bağımlılık gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, uzun süredir tedavi görüyordu.

Efsane bir kariyer

1960’ların en büyük ikonlarından biri olan Faithfull, "I’ll Never Forget What's'is Name", "The Girl on a Motorcycle" ve "Hamlet" gibi filmlerde de başrol oynayarak sinema dünyasında da önemli bir yer edindi.

Müzikteki kendine özgü vokaliyle dikkat çeken sanatçı, 1970’lerde geçirdiği şiddetli larenjit sonrası ses tonundaki değişimle farklı bir müzikal kimlik kazandı.

As Tears Go By ile unutulmaz bir miras bırakan Faithfull, müzik tarihinin en etkileyici seslerinden biri olarak anılmaya devam edecek.