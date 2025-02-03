Ünlü oyuncu Melis İşiten, katıldığı bir YouTube programı sırasında samimi açıklamalarda bulundu ve geçmişte yaşadığı ihaneti anlattı. 2014 yılında meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen, 2019'da ise boşanan İşiten, o dönemde yaşadığı zor zamanları gözler önüne serdi.

"O ilişkide nasıl kalmaya devam ettim anlayamıyorum"

İşiten, "Çok acayip, çok sağlam aldatılma hikâyelerim var. O ilişkide nasıl kalmaya devam ettiğimi anlayamadığım," diyerek, boşanmasının ardından yaşadığı ihaneti gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, ayrıca, boşanma sürecinin ardından eski ünlülerden gelen "Yardım lazım mı?" mesajlarına da değindi.

İşiten, boşanmasının hemen ardından Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı ilişkinin bitmesinin ardından yaşı kendisinden çok ileri olan eski ünlülerden "Yardım lazım mı?" şeklinde mesajlar aldığını da itiraf etti.