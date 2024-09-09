Ünlü şarkıcı Ali Tufan Kıraç, Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen 23. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde konser vermek üzere yola çıktığında, konser alanını bulamayarak ilginç bir olay yaşadı.

Kıraç’ın Konser Alanını Bulamaması

Kıraç, festival için Edirne’ye şahsi aracıyla gitti. Ancak konser alanını bulmakta zorluk yaşadı ve bu nedenle çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaşadığı bu durumu paylaştı ve şunları belirtti: “Havsa’da konser alanını bulamayınca olanlar.”

Vatandaşın Yardımı Sosyal Medyada Viral Oldu

Kıraç, yardım talebinde bulunurken bir vatandaşa, “Selamünaleyküm, abi Kıraç konseri varmış ne tarafta?” şeklinde sordu. Vatandaş, ünlü şarkıcıya konser alanının bulunduğu yeri tarif etti. Tarifi alan Kıraç, sosyal medya paylaşımında, vatandaşın kendisine “Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası” şeklinde yanıt verdiğini belirtti. Kıraç’ın sosyal medyada paylaştığı bu anlar hızla viral oldu ve geniş bir etkileşim aldı.