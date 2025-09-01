Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yurtdışında tamamlayan Dr. Dölek, 2023 yılında Virginia Tech Üniversitesi’ne davet edilmişti. Yüksek enerji fiziği ve karanlık madde üzerine çalışan Dölek’in, Fermilab’da tespit ettiği bazı usulsüzlükleri dile getirmesinin ardından kurum içinde baskılara maruz kaldığı öne sürülüyor.

Ailesinin iddiasına göre vizesi iptal edilen bilim insanı, çıkış belgesi verilmediği için sesini duyurmak amacıyla Kanada sınırına yürüyüş başlattı. Ancak dört gün önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı ve o tarihten bu yana kendisinden hiçbir haber alınamadığı belirtildi.

Annesi Zuhal Dölek, oğlunun bilim dünyasına katkı sağlayan önemli çalışmalara imza attığını vurgulayarak, “Telefonuna ve bilgisayarına el konuldu, endişeliyiz” dedi. Baba Hasan Dölek ise, “Yeni mülteci yasaları kapsamında El Salvador’daki bir hapishaneye gönderilmesinden korkuyoruz” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Dr. Furkan Dölek’in kayboluşu hem ailesini hem de bilim camiasını endişelendirirken, akıbetinin bir an önce aydınlatılması için çağrılar yapılıyor.