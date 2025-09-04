İnternet dünyasının en büyük şirketlerinden Google, 4 Eylül’de adeta tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşadı. Türkiye ve Avrupa’nın birçok ülkesinde Google arama motoru, YouTube, Gmail ve Spotify gibi dev platformlara erişim bir anda durdu. Yaklaşık 30 dakikadan fazla süren kesinti, dijital dünyada büyük bir kaosa yol açtı.

Google ve YouTube çöktü

Saat 10.00 sıralarında başlayan sorunla birlikte kullanıcılar, Google’da arama yapabilse de sonuç ekranına ulaşamadı.

Google’a bağlı servisler tamamen işlevsiz hale gelirken, YouTube’a giriş yapılamadı, Gmail hesaplarına erişim sağlanamadı.

Spotify’ın masaüstü sürümü de çöktü; mobil uygulama üzerinden şarkılar çalıyor gibi görünse de ses gelmedi.

Yaklaşık yarım saatlik kesintinin ardından Google servisleri kademeli olarak tekrar çalışmaya başlasa da erişim halen düşük hızda sağlanıyor.

Bakanlıktan teknik rapor talebi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kesintinin geniş çaplı olduğunu belirtti:

“Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa genelini kapsayan bir kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM), kesintinin nedeni hakkında Google’dan teknik rapor talep etti. Bu tarz kesintiler, yerli ve milli yazılım ve ürünlerin önemini bir kez daha gösteriyor. 5G altyapısında hem yazılım hem donanım tarafında yerlilik oranımızı artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda %60 seviyesinde olan yerlilik oranını daha da yukarı çıkaracağız.”

Erişim sorunu yaşayan ülkeler

Google’a erişim sorunu sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Kesinti, Doğu Avrupa ve çevresindeki 10 ülkeyi kapsadı. İşte erişim problemi yaşayan ülkeler:

Türkiye

Bulgaristan

Yunanistan

Gürcistan

Hırvatistan

Sırbistan

Romanya

Ermenistan

Hollanda

Almanya

Kuruluş yıl dönümünde çöküş

Yaşanan kesintinin en dikkat çeken noktası ise Google’ın doğum gününe denk gelmesi oldu.

4 Eylül 1998’de kurulan teknoloji devi, 27. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veremedi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, “Google çöktü” etiketiyle trend listelerinde zirveye yerleşti.

Google’dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik ekiplerin sorunu tamamen gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kullanıcılar çaresiz kaldı

Kesinti süresince internet kullanıcıları, alternatif arama motorlarına ve platformlara yönelse de özellikle Gmail ve YouTube gibi servislerin devre dışı kalması birçok kişiyi etkiledi.

Uzmanlar, sorun tamamen çözülene kadar VPN veya tarayıcı temizliği gibi yöntemlerin işe yaramayacağını, sorunun doğrudan Google’ın sunucularından kaynaklandığını belirtiyor.

Yaşanan bu büyük kesintinin, şirketin doğum gününde dijital dünyaya damga vurduğu yorumları yapılıyor.