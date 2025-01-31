Ünlü yazar Aşkım Kapışmak, sosyal medya hesabında takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde, ciddi ilişkilere dair dikkat çeken bir yorumda bulundu. Kapışmak, erkeklerin ciddi ilişkiyi genellikle esaret olarak algıladığını belirterek, kadınların ilişkilere dair yaklaşımını sorguladı. "Ciddi ilişki kadınıyım" demektense, ciddiyeti erkeğe bırakmalarını öneren Kapışmak, ilişkilerdeki beklentilere dair önemli bir perspektif sundu.

Ünlü yazar Aşkım Kapışmak, sosyal medya hesabinde her sabah ‘Bana soru sor’ etiketiyle takipçileriyle soru cevap etkinliği yapıyor. Sorulan sorular karşısında ilginç ve zaman komik cevaplarıyla takipçilerini güldüren eğlenceli yazar psikolojik farkındalık uyandıran sohbetlerden de geri kalmıyor.

'Ciddi ilişki kadınıyım demeyin'

Sosyal medya hesabına gelen bir soru üzerine ciddi ilişki konusuna değinen Aşkım Kapışmak, “Erkeğe ciddi ilişki deyince erkek bunu esaret zannediyor. Kurallar koyacağını ve hayatını mahvedeceğiniz zannediyor. Sürekli hesap sorulacağını zannediyor, ömür boyu tutsaklık içinde kalacağını zannediyor. ‘Ciddi ilişki kadınıyım’ demeyin. Bu laflardan uzak durun. Ciddiyeti erkeğe bırakın” yorumlarında bulundu.

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