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Ailesi, dostlarından ve sevenlerinden dua beklediklerini belirtti.

Güney Sesigürgil'in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Çengelköy Kerem Aydınlar Camii’nden kaldırılacak ve Çengelköy Mezarlığı’na defnedilecek.

Ahmet Sesigürgil, acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak, "Sevgili dostlarımız, biricik oğlumuz Güney’i maalesef kaybettik." ifadelerini kullandı. Oğlunun kaybı, ünlü yönetmeni ve ailesini derinden sarstı.

Aslı Bekiroğlu’ndan aşk dolu açıklamalar: "Taze aşkımla çok mutluyum"

Aslı Bekiroğlu’ndan aşk dolu açıklamalar: "Taze aşkımla çok mutluyum"

Türkiye'nin önde gelen yönetmen lerinden Ahmet Sesigürgil ve eşi Zeynep Türkmen, büyük bir acı yaşadı. Çiftin oğulları Güney Sesigürgil, rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı ve maalesef hayatını kaybetti.

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