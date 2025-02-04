Türkiye'nin önde gelen yönetmenlerinden Ahmet Sesigürgil ve eşi Zeynep Türkmen, büyük bir acı yaşadı. Çiftin oğulları Güney Sesigürgil, rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı ve maalesef hayatını kaybetti.
Ahmet Sesigürgil, acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak, "Sevgili dostlarımız, biricik oğlumuz Güney’i maalesef kaybettik." ifadelerini kullandı. Oğlunun kaybı, ünlü yönetmeni ve ailesini derinden sarstı.
Güney Sesigürgil'in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Çengelköy Kerem Aydınlar Camii’nden kaldırılacak ve Çengelköy Mezarlığı’na defnedilecek.
Ailesi, dostlarından ve sevenlerinden dua beklediklerini belirtti.
Kaynak: HABER MERKEZİ