Süper Lig'deki derbiler, ligin heyecanını artıran maçlar olarak geçiyor. Derbi, bir futbol terimi olarak bakıldığında "aynı şehrin iki takımının aralarında yaptığı müsabaka olarak tanımlanıyor. Fakat bizim ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi maçları dışında Trabzonspor ile yaptıkları maçlar da derbi maçı olarak nitelendiriliyor.

Peki geçmişten günümüze olaylı, kavgalı, kırmızı kartlı, farklı galibiyetli, şampiyonluk kutlamalı, bol gollü derbilerden kaç tanesi hafızanızda saklı?

Süper Lig'deki unutulmayan derbileri derledik, en çok hafızalarda kalanları sıraladık.

‘KORKAK TAVUK ORTEGA’

2002-2003 sezonunda Kadıköy'de oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçta tribünlerde açılan, Beşiktaşlıların Fenerbahçe taraftarına verdiği "Cobarde Gallina Ortega" pankartının gerçek anlamının, "Cesur Yürek Ortega" değil "Korkak Tavuk Ortega" olduğu ortaya çıkmıştı.

"Fenerle Alay Edilmez"

3 Mayıs 1989 / Galatasaray-Fenerbahçe: 3-4: Galatasaray, Tanju'nun golleriyle ilk yarısı 3-0 önde tamamladı. Farkın açılacağı düşünülürken, ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüş yapan Fenerbahçe, Aykut'un 1, Hasan Vezir'in 3 gol attığı maçı 4-3 kazandı. Sarı-lacivertli futbolcu Nezihi, maç sonrası "3 avans verdik, 4'te bitirdik" açıklaması yaptı. Karşılaşmada 4 asist yapan "Şeytan" Rıdvan ise "Fenerbahçe ile dalga geçilmez" dedi.

Her takımın başına gelebilir

1993'ün Kasım ayında İnönü Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçı, tam 8 golle tarihe geçti. Beşiktaş, Gordon Milne yönetiminde, Şenol Güneş'in Trabzonspor'u karşısında tarihi bir galibiyet elde etti. Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak hafızalara kazındı.

"6 Kasım 6 Gol"

6 Kasım, Fenerbahçe ve Galatasaray derbileri arasında sarı-lacivertli taraftarların hafızalarına kazınmış özel bir tarih. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmasının ardından Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 6-0 yendiği bu maç, futbol tarihine damgasını vurdu.

Dönemin hakemi Mustafa Çulcu'nun yönettiği bu unutulmaz maçta Fenerbahçe, 4 sarı kart ve 1 kırmızı kart görerek zorlu anlar yaşadı. Sarı-lacivertliler, dakika 57'de Ariel Ortega'nın kırmızı kartla oyundan atılmasıyla büyük bir darbe aldı. Galatasaray ise 71. dakikada Arif Erdem'in sarı kart ve 84. dakikada Emre Aşık'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Sulu derbi

100. yılında şampiyon olan Fenerbahçe, şampiyonluğunu garantiledikten sonra Ali Sami Yen'de Galatasaray'a konuk oldu. Sahaya atılan binlerce su şişesi, kesici alet, koltuk arasında maç 90 dakikayı Lugano ve Edu'nun golleriyle 2-1 önde tamamladı. Galatasaray bu olaylar nedeniyle 5 maç seyircisiz oynamak zorunda kaldı. Bu derbi tarihe "Sulu derbi" olarak yazıldı.

Kadıköy Panteri

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 17 Nisan 2005 tarihinde yapılan maç, adeta gol düellosu şeklinde geçerken, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Gabriel Pancu'nun kaleye geçmesi maça damgasını vurdu.

Beşiktaş kalecisi Oscar Eduardo Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesi sonucunda, Siyah Beyazlıların 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmış olmaları nedeniyle kaleye Pancu geçti. Uzatma bölümüyle birlikte 18 dakika kaleyi koruyan Rumen futbolcu, sadece penaltıdan bir gol yerken, Beşiktaş Kulübü, 4-3 kazanılan bu maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırdı.

Bursa'dan gol haberi mi var?

2009-2010 sezonunun son haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk umuduyla sahaya çıktı ancak maçın sonunda yaşanan anons krizi büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Fenerbahçe, maçın sonunda yaşanan anons kriziyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe, şampiyonluk için Kadıköy'de oynanan maçta tüm ataklarına rağmen skoru 1-1'de tutabildi. Maçın sonlarına doğru stadyumda yapılan "Bursa 2-2 oldu arkadaşlar" ve "Şampiyon Fenerbahçe" anonsları, taraftarları büyük bir sevince boğdu. Kadıköy'de adeta bir şenlik havası yaşanırken, taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya başladı.

Ne yazık ki bu sevinç kısa sürdü. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte anons görevlisinin "Bursa 2-1, Şampiyon Bursaspor" açıklaması, stadyumda büyük bir şok etkisi yarattı. Bu yanlış anons, Fenerbahçe taraftarları için adeta bir kâbusa dönüştü. Kutlamalar bir anda yerini öfke ve hayal kırıklığına bıraktı.

"Ayıp ettin Hayrettin"

22 Nisan 1992'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Tanju Çolak, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra eski takımına karşı üç gol atarak unutulmaz bir performans sergiledi.

Karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası yaşanan olaylar, maçın farklı skorunun önüne geçti. Galatasaray kalecisi Hayrettin Demirbaş, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Rıdvan Dilmen'i tartakladı. Bu olay, maçın tansiyonunu daha da yükseltti ve derbiye damgasını vurdu.

"Düdüğünü asacak"

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 16 Şubat 2002'de oynanan derbi, tarihi bir gerginliğe sahne oldu. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada, Batista ve Serhat Akın arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek saha içindeki tansiyonu yükseltti. Bu gerginlik, Galatasaray'dan dört oyuncunun kırmızı kart görmesiyle sonuçlandı.

Maçın hakemi Ali Aydın'ın gösterdiği 4 kırmızı kart yüzünden dönemin Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın, maç sonunda "düdüğünü asacak" açıklamasında bulundu. Ali Aydın kısa süre sonra hakemliği bıraktı.

"Sergen attı şampiyonluk geldi"

25 Mayıs 2003 tarihinde, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi, Türk futbol tarihine altın harflerle yazıldı. Beşiktaş, kuruluşunun 100. yılını kutladığı bu özel sezonda, Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk kupasına uzandı. Sergen Yalçın'ın attığı gol, Ercan Taner'in unutulmaz "Sergen attı, şampiyonluk geldi" anonsuyla hafızalara kazındı.

1453 Kartalları

22 Eylül 2013 tarihinde, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki derbi maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Beşiktaş'ın stadının inşaat aşamasında olduğu bu dönemde, maç büyük bir ilgiyle takip edildi. İlk yarıyı Hugo Almeida'nın golüyle önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda Didier Drogba'nın etkili performansına engel olamayarak sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Ancak maçın önüne geçen asıl konu, saha içindeki olaylar oldu.

Maçın sonlarına doğru, Felipe Melo'nun Beşiktaşlı oyuncu Atiba'ya yaptığı sert müdahale, sahada tansiyonun yükselmesine neden oldu. Bu sert müdahale, tribünlerde de büyük bir öfkeye yol açtı ve taraftarlar sahaya girdi. Yaşanan olaylar nedeniyle maç tamamlanamadı ve Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı. İddialara göre olayın "1453 Kartalları" adlı taraftar grubu tarafından gerçekleştiği söylendi.

İsimleri ilk kez Ağustos 2013'te sosyal medyada duyulan 1453 Kartalları hakkındaki ilk mesajlar ilginçti: "Vatan haini Çarşı grubuna karşı 1453 Kartalları kuruldu."

Maç sonrası Kavga

17 Mart 2024'te oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonu büyük olaylara sahne oldu. Maç sonu olayları dış basında da yankı buldu. 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Trabzonspor taraftarlarından bir grup sahaya girerek galibiyet sevinci yaşayan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Güvenlik güçleri, olayları kontrol altına almakta zorlandı. Fenerbahçeli futbolcuların bazıları darp edildi ve sahadan güçlükle çıkarıldı.

Güvenlik görevlileri olaylara müdahale etmeye çalıştı ancak kalabalığın kontrol altına alınması zaman aldı. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip, güvenlik kordonu eşliğinde soyunma odasına götürüldü. Olaylar sırasında yaralanan taraftarlar ve futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattığını duyurdu. TFF yetkilileri, sahaya giren taraftarlar ve güvenlik zaafiyetleri konusunda sorumluların bulunarak gerekli cezaların verileceğini belirtti.