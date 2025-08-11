

Urla Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında ilçede “kuru peyzaj” (xeriscape) uygulamasını hayata geçirdi. Su tüketimini azaltmak ve bakım maliyetlerini düşürmek amacıyla başlatılan uygulama, ilk etapta Çamlıçay Öğretmen Recep Doyuk Parkı ile İskele Ali Fehmi Efendi Parkı’nda gerçekleştirildi.

Kuru peyzaj su tüketimini azaltıyor

Kuru peyzaj uygulamasında, minimum su ihtiyacına sahip bitkiler tercih edilerek çim kullanımından uzak duruldu. Doğal taş, çakıl ve kuraklığa dayanıklı bitkilerle estetik ve çevre dostu bir görünüm elde edildi. Toprak yüzeyine uygulanan cüruf malzemesi sayesinde su geçirgenliği artırıldı ve bitkilerin su ihtiyacı daha da azaltıldı.

Su sayaçları söküldü

Urla Belediyesi, İZSU iş birliğiyle birlikte uygulamanın yapıldığı park alanlarında su sayaçlarının sökümüne başladı. Bu hamle, ilçede su krizine karşı başlatılan tasarruf seferberliğinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Yeni projelerde çim yerine kuru peyzaj olacak

Belediye yetkilileri, yüksek su tüketimi gerektiren çim alanların yeni projelerde yer almayacağını, bu alanlarda kuru peyzaj düzenlemelerinin uygulanacağını duyurdu. Uygulama sayesinde hem çevre korunacak hem de bakım giderleri azaltılacak.

Başkan Balkan: “Her damlanın kıymetini biliyoruz”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Su, geleceğin en kıymetli kaynağı. Biz de Urla’da her damlanın kıymetini bilerek hareket ediyoruz. Bu uygulamayla doğayı koruyor, geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Kuru peyzajı ilçemizin farklı noktalarında yaygınlaştıracağız.”