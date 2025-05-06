Urla Belediyesi, ilçede hayatı güzelleştirecek hizmetlerle vatandaşların taleplerine yanıt vermeye devam ediyor. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlükleri tarafından başlatılan kapsamlı çalışmalar, ilçenin dört bir yanında büyük bir memnuniyet yaratıyor. Belediye ekipleri, hem yeni parklar kazandırıyor hem de mevcut alanları yenileyerek Urla'nın yaşam kalitesini yükseltiyor.

Parklar yenileniyor, doğa canlanıyor

Urla'nın farklı mahallelerinde yeni parklar yapılırken, mevcut parkların bakım ve onarım çalışmaları da tamamlanıyor. Dikilen ağaçlar ve mevsimlik çiçekler ise ilçeye doğal güzellikler katıyor. Parklarda yapılan iyileştirmeler, vatandaşların daha sağlıklı ve yeşil bir ortamda vakit geçirmesini sağlıyor.

Ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemeleri

Yapılan ağaçlandırma çalışmaları, Urla'nın yeşil alanlarını artırarak çevresel değerlerin korunmasına katkı sağlıyor. Özellikle parklar ve açık alanlardaki peyzaj düzenlemeleri ile ilçe daha ferah ve estetik hale geliyor.

Temizlik ve altyapı çalışmaları hızla sürüyor

Urla Belediyesi, mahallelerdeki temizlik çalışmalarını gece-gündüz demeden sürdürüyor. Ekipler, cadde ve sokakları temiz tutarken, ana arterlerde yol yıkama işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar, hem çevre temizliği hem de ilçenin genel görünümünü iyileştiriyor.

Altyapı onarımları ve yol düzenlemeleri

Altyapı çalışmalarının ardından yollarda oluşan bozukluklar da tek tek onarılıyor. Yol bakım ve onarım çalışmalarıyla ilçenin ulaşımı daha konforlu hale getiriliyor. Bu sayede, Urla halkının günlük yaşamındaki zorluklar en aza indiriliyor.

Başkan Selçuk Balkan: "Urla’nın geleceğini korumak için çalışıyoruz"

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, yapılan çalışmaların Urla'nın geleceğine katkı sağladığını belirterek, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Mahalle muhtarlarımızla sık sık bir araya gelip mahallelerimizin sorunlarını ve vatandaşlarımızın isteklerini not alıyoruz. Çalışmalarımızı bu kapsamda gerçekleştiriyoruz. Yaz ayı yaklaşıyor. Yangınları riskine karşı ormanlık alanlarımızın kıyılarını temizlemeye devam ediyoruz. Bizler ormanlarımızı, denizimizi, tarihi yerlerimizi koruyup gelecek neslimize güzel bir şekilde bırakmak istiyoruz. Urla bizim geleceğimiz, geleceğimizi koruyacağız, daha güzel olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.