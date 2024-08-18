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"İddiaya konu görüntülerdeki yabancı şahısların Ege Denizi'nde botları patlamış, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemişlerdir. Bot, Sahil Güvenlik ekiplerimizin kontrolünde sahile yanaştırılmış, karaya çıkan şahıslar Urla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanmıştır. Görüntülerdeki şahısların kolluktaki işlemleri devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

DMM'den, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

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