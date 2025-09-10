Matematik öğretmeni ve eğitimci Hakan Alabalık, “Matematiği yalnızca soru çözdürerek öğretmek, öğrencilerin analitik düşünme yetilerini yok ediyor. Biz öğrencilerimizi, derin konu bilgisiyle ve analitik yaklaşımı kazanarak yetiştiriyoruz” dedi. Alabalık, bugüne kadar toplamda 10 Türkiye birincisi yetiştirdiklerini; bunlardan 6’sının Matematik alanında olduğunu belirtti. 2023 yılında Göztepe Poligon şubesinden çıkan TYT Türkiye birincisi ve son üç yılda 500 tam puanlı öğrencilerin başarıları, uygulanan modelin etkisini gözler önüne seriyor.

Matematik Atölyesi fark yaratıyor

Kurumun eğitim anlayışında öne çıkan uygulamalardan biri de “Matematik Atölyesi”. Alabalık, atölyenin öğrencilerin matematiği gündelik hayat örnekleri üzerinden öğrenmesini sağladığını, ders öncesi hazırlık ve sonrasında yapılan uygulamalı çalışmalarla konuların pekiştirildiğini anlattı. Bu yöntem, özellikle son yıllarda sınavlarda öne çıkan yeni nesil soruların çözümü için kritik önem taşıyor.

Teknolojiye akademik güç eşlik ediyor

Uğur Kurs, teknolojiyi eğitim sürecinde aktif olarak kullanıyor. Öğrenciler, deneme sınavlarında çözemediği soruların çözüm videolarına Uğur Dijital üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Alabalık, “Teknoloji tek başına yeterli değil. Asıl fark, eğitimci kadronun niteliği ve öğrenciyi doğru yönlendirme kapasitesidir” diyerek eğitimin insan faktörünü ön plana çıkardı. Ayrıca, LGS ve YKS için paragraf kampı gibi çok becerili öğrenme odaklı programların da uygulanacağını belirtti.

Velilere tavsiyeler

Alabalık, velilere kurs seçimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı: “Popülerlik değil, eğitim modelinin derinliği ve teorik ders oranı önemlidir. Öğrencimiz ilk birkaç sınavda geride kalabilir; ancak sabırlı bir çalışma ile üst düzey başarıya ulaşır. 40’ta 40 yapan öğrencilerimizin başarısı bunun en somut örneği.”

Urla ve Göztepe Poligon Uğur Kursları, matematik ve diğer branşlarda uygulamalı, derinlemesine ve analitik odaklı bir eğitim modeli ile İzmir’de sınavlara hazırlıkta fark yaratmaya devam ediyor.