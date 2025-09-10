Başkan Cemil Tugay, İZSU tarafından Gaziemir’de düzenlenen Sarnıç içme suyu şebeke hattı temel atma töreni sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çiğli’deki Harmandalı tesisine ilişkin yargı kararını ve kent genelindeki bertaraf tesisleri tartışmalarını değerlendirdi. Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlar tesisleri yanlış anlıyor; çöp dökme alanı gibi düşünüyorlar. Oysa bahsettiğimiz tesisler bir tür fabrika. Çöp burada ayrıştırılıyor, bertaraf ediliyor, komposta veya yakma yöntemleriyle işlemden geçiriliyor. Bu tesisler İzmir’in geleceği ve sağlıklı çevresi için zorunlu. Bu konuda halkı yanıltacak açıklamalar yapılması yanlış ve kabul edilemez.”

Bakanlıkla koordineli hareket

Başkan Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları toplantıya da değinerek, “Bakanlıkla şehrin en uygun noktalarını belirledik. Nerede yapılması gerekiyorsa, izinler sağlanacak ve tesisler oraya kurulacak. Tüm süreç şeffaf ve teknik bir yaklaşım çerçevesinde yürütülüyor” dedi.

Geçmişteki tartışmalara da dikkat çekti

Tugay, önceki dönemlerde Yamanlar ve Menderes bölgelerinde yaşanan projelerin engellenmesine de değinerek, yanlış bilgilendirme ve kamulaştırma sorunlarının süreci aksattığını belirtti:

“Geçmişte bazı projeler DSİ şerhleri veya tarımla ilgili olumsuz görüşler nedeniyle durduruldu. Bazı açıklamalar halkta yanlış algı yaratıyor. Biz ise doğru bilgi ile şeffaf bir şekilde ilerliyoruz.”

“İzmir’in çöp sorunu hepimizin sorunu”

Başkan Tugay, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bu konu teknik bir konu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu en doğru şekilde yerine getiriyoruz. Halkımızın bilgilenmesini ve gerçeklerin paylaşılmasını önemsiyoruz. Bu tesisler, İzmir’in geleceği için şart. Nerede yapılacaksa Bakanlık ile yapılan görüşmeler doğrultusunda oraya inşa edilecektir.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çöp sorununu çözmek için planlı ve teknik bir yaklaşımla hareket etmeye devam edeceğini duyurdu.