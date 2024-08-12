2600 yıl öncesine dayanan köklü bir geleneği yaşatan "Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri" bu yıl da renkli etkinliklerle kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Urla Şubesi ve Urla Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen şenlik, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 10:00'da başlayacak. Kortej yürüyüşü ile start alacak etkinlikler, akşam 21:00'de Urla Cumhuriyet Meydanı'nda Suavi konseri ile sona erecek.

Üzüm ve zeytinle dolu dolu şenlik

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak stantlarda, yerel üreticilerin yetiştirdiği üzümler ve diğer ürünler satışa sunulacak. Şenliğin öne çıkanları arasında, geleneksel üzüm sıkımı ile damakları şenlendirecek tatlı bir deneyim yer alacak. Ayrıca, Urla Kent Konseyi Orkestrası ve Pikap’ın sahne alacağı konserler, etkinliğe ayrı bir renk katacak.

Bilgi ve eğlence dolu panel ve söyleşiler

Etkinlikler kapsamında, 'Üzüm Yetiştiriciliği' ve 'Urla’da Zeytin ve Zeytinyağı' üzerine söyleşiler ile 'Diyetisyen Esra Akcan ile Yasakları Unutun' paneli düzenlenecek. Bu paneller, hem üreticilere hem de ziyaretçilere değerli bilgiler sunacak.

Başkan Balkan'dan şenlik çağrısı

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “2600 yıllık bu geleneği her yıl daha da geliştireceğiz. Üreticilerimizin hazırlıkları tamamlandı ve şenliğimizin başarısı için vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Üretici kalkınmasını desteklemek için etkinliklerimizin sayısını artırarak kalitesini yükselteceğiz” dedi. Şenlik, Aysemen konserinin ardından Suavi'nin performansıyla taçlanacak.