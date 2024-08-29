Urla Belediyesi, memurlarının yetkili sendikası Tüm Bel-Sen ile yürütülen toplu iş sözleşmesinde mutabakata vardı. Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından imzalanan sözleşme ile sosyal denge tazminatının oranı yüzde yüzün üzerine çıkarken, bu gelişme memurları sevindirdi.

Başkan Balkan'dan önemli mesajlar

Urla Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Mutlu personel, mutlu Urla, mutlu hizmet demektir" diyerek, personelin memnuniyetinin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

Tüm Bel-Sen'den Başkan Balkan'a teşekkür

Törene katılan Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube Temsilcisi Cemal Çeşmeci ise, "Anlaşma sürecinde emekçiden yana olan, bizleri enflasyona ezdirmeyen Urla Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Balkan’a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Tasarruf ve çalışan memnuniyeti vurgusu

Belediye Başkanı Selçuk Balkan, uygulanacak tasarrufların diğer giderlerden yapılacağını belirterek, "Çalışanlarımızın haklarını vereceğiz. 5 yıl boyunca emekçilerimizden kısma yoluna gitmeyeceğiz. Güler yüzünüzü görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Başkan Balkan, karşılıklı iş birliği ile hem çalışanların hem de halkın beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya devam edeceklerini belirterek, "Bu sözleşmenin tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum; belediyemizin çalışanlarımızla birlikte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.